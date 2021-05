Budimex wyremontuje budynek Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Prace ruszą jesienią

Pożar Ritowiska w Surażkowie. Wyjątkowe miejsce potrzebuje pomocy. Liczy się każda kwota (zdjęcia)

Cezary Moczulski był na łące, kiedy zobaczył dym unoszący się nad jego gospodarstwem. Po chwili przybiegł do niego jeden z gości gospodarstwa agroturystycznego z fatalną informacją. Zapalił się dach głównego domu w gospodarstwie państwa Moczulskich. - To dla nas bardzo trudna sytuacja. Przez pandemię nie mieliśmy tylu gości co zazwyczaj, a teraz jeszcze ten pożar. Nie mamy pięniędzy na odbudowę - mówi Cezary Moczulski. Na portalu zrzutka.pl ruszyła zbiórka funduszy na odbudowę Ritowiska.