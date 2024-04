Zabytkowa kamienica przy Dąbrowskiego 14 w Białymstoku w ogniu. Policja bada przyczyny pożaru

W niedzielę (7.04.2024), o godz. 20.18, podlascy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego 14 w Białymstoku. Według dyżurnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku na miejsce wysłano pięć zastępów. Ogniem zajęte były dwa pomieszczenia pustostanu. Strażacy sprawnie opanowali pożar. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. Teraz przyczyny pożaru ma zbadać policja.

Kamienica od lat stoi pusta i niszczeje. Miasto sprzedało ją prywatnym właścicielom w marcu 2014 roku. Jej remont miał ruszyć pod koniec 2015 roku, ale nigdy się nie rozpoczął.

Kamienica przy ulicy Dąbrowskiego 14 to dwupiętrowy neorenesansowy budynek z oficynami. Powstał pod koniec XIX wieku. Przed II wojną światową należała do Judela Prużana. Na parterze znajdowała się piwiarnia Truskolaskiej, a na piętrach mieszkania. W oficynach siedzibę miała firma "Samochodowa komunikacja" należąca do Lichtensztejna. Po wojnie były tu mieszkania komunalne, a także przedsiębiorstwa zajmujące się usługami deratyzacyjnymi. Na przełomie XX i XXI w. została opuszczona i zamknięta.