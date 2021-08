Białystok. Jak przebiegać będzie północna obwodnica kolejowa miasta? W czwartek konsultacje online. Możesz wyrazić swoją opinię

- W związku z realizacją umowy na wykonanie studium wykonalności dla zadania „Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. organizują dla mieszkańców w czwartek 19 sierpnia spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji – mówi Tomasz Łotowski z biura prasowego PKP PLK. - Będą przedstawione dotychczasowe działania związane z planowaną budową kolejowej Północnej Obwodnicy Białegostoku oraz aktualnie analizowane warianty realizacyjne.

Po co kolejarzom północna obwodnica Białegostoku? Po pierwsze: by po modernizacji Rail Baltiki pociągi dalekobieżne wjeżdżały i wyjeżdżały z białostockiego dworca bez zmiany kierunku jazdy. Do tego niezbędna jest nowa trasa łącząca linię nr 38 w stronę Ełku i linię 6 w stronę Sokółki. Ponadto budowa obwodnicy umożliwiałaby transport cargo ze Wschodu z pominięciem wjazdu do centrum Białegostoku.