Białystok. Dwa spalinowe szynobusy zasiliły tabor woj. podlaskiego. Będą jeździły do Suwałk, Czeremchy, Walił, Siemianówki (zdjęcia)

Nie było łatwo je pozyskać, bo o pojazdy starały się też inne województwa, ale udało się nam przekonać władze spółki, że to Podlaskie najbardziej potrzebuje tego taboru - mówił na czwartym peronie białostockiego dworca poseł Jarosław Zieliński tuż przed pierwszym kurs połączonych szynobusów. W piątek [11.06.2021 r.] o godz. 14.47 wyruszyły do Suwałk.

Szynobusy SA106 są przystosowane do jazdy z prędkością 120 km/h. Posiadają 60 miejsc siedzących. Łącznie może nimi podróżować 170 pasażerów. A przy obecnie obowiązującym reżimie sanitarnym – 120 pasażerów. Wyposażone są m.in. w wygodne fotele, monitoring i klimatyzację. W pojazdach, w części niskopodłogowej są specjalne miejsca dla podróżnych na wózkach inwalidzkich oraz rampy do ich załadunku.

– Likwidacja białych plam transportowych to jeden z najważniejszych celów POLREGIO. W związku z tym, wraz z Samorządem Województwa Podlaskiego rozbudowujemy ofertę połączeń kolejowych, aby mieszkańcy tego regionu mogli korzystać z naszych pociągów w codziennych dojazdach np. do szkoły, pracy, do urzędu czy do lekarza. Pojazdy, które od dzisiaj będą służyć tutejszemu zakładowi POLREGIO, pozwolą nie tylko na realizację tych celów, ale przede wszystkim na podniesienie jakości naszych usług świadczonych w województwie podlaskim – powiedział Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO.