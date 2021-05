Rail Baltica. Rozpoczął się remont głównego odcinka stacji Białystok. Nie można korzystać z jednego peronu

Rozpoczęła się przebudowa zasadniczej części stacji Białystok. Wykonawca zerwał pierwszy peron, ten najbliżej wyremontowanego w zeszłym roku budynku zabytkowego dworca, z którego odchodziły pociągi w kierunku Ełku. Wkrótce tez zostanie zdemontowana kładka prowadząca na ul. św. Rocha. Prace modernizacyjne prowadzone są w ramach budowy Rail Baltiki.

Pomiędzy stacją Białystok Starosielce i przystankiem Białystok Nowe Miasto powstaje nowa łącznica kolejowa. Porządkowany jest teren nieczynnych torów. Ciężki sprzęt pracuje przy formowaniu nasypów. Łącznica - dodatkowy około kilometrowy odcinek toru, usprawni ruch pociągów w Białymstoku. Możliwy będzie bezpośredni przejazd z linii do Ełku (nr 38) na linię w kierunku do Czeremchy (nr 32). Dzięki temu pociągi nie będą musiały zmieniać kierunku na stacji Białystok. To usprawni podróże.

Na stacji w Białymstoku powstaną 4 nowe zadaszone perony, wyposażone w udogodnienia dla podróżnych, w tym system dynamicznej informacji pasażerskiej. Jeden z peronów powstanie obok miejskiego węzła przesiadkowego, co umożliwi łatwe przesiadki z kolei na transport miejski. Z budynku dworca na perony będzie można dostać się wygodnym tunelem wyposażonym w pochylnie. W Białymstoku będzie nowy przystanek w pobliżu osiedla Zielone Wzgórza, co ułatwi dojazd koleją do centrum. Zaplanowane do budowy Lokalne Centrum Sterowania usprawni ruch pociągów i podniesie poziom bezpieczeństw.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linię kolejową z Warszawy do Białegostoku na 70-kilometrowym odcinku Czyżew-Białystok. Zmodernizowanych zostanie łącznie 6 stacji i 12 przystanków. Efektem modernizacji będą szybsze, wygodniejsze i bezpieczne podróże. Po zakończeniu wszystkich prac na linii z Białegostoku do Warszawy, podróż najszybszym pociągiem potrwa ok. 1,5 godziny.

Budowa prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” i Wartość inwestycji prawie 3,4 mld zł. Projekt współfinansowany z Instrumentu „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). Czytaj też:Nowa przeprawa przez tory

Dodatkowe 1,8 mld dawek szczepionki dla Unii Europejskiej