Zaduszki Bluesowe już po raz 40. W białostockiej Famie zabrzmiały utwory znane i zupełnie premierowe

Piotr Augustynowicz dodaje, że cieszą się z debiutu akurat w Białymstoku.

- Białystok można uznać za taką kolebkę bluesa - zapewnia gitarzysta. - Tutaj działała Kasa Chorych, która jest dla nas legendą. Tutaj też macie Jesień z Bluesem i to właśnie tutaj, w Białymstoku to wszystko się rodziło. To ważny punkt na bluesowej mapie Polski.