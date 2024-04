Koncertowy kwiecień w Białymstoku. Już 13 kwietnia w nowym miejscu na kulturalnej mapie miasta zagrają Święci. Warto się wybrać i posłuchać

Święci zaprezentują piosenki, które przygotowali na swoją pierwszą płytę oraz sporo nowych kawałków. Na przykład "Jak sygnał nad Gotham" – o miłości w scenerii DC i Marvela.

Zapraszamy wszystkich serdecznie – mówi Tomasz Mikulicz, wokalista Świętych. - Halo Food to nowe miejsce w mieście, a my zagramy też sporo nowych kawałków. Widzimy się przy scenie.