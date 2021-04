Z sądu. Minęło 20 lat od zbrodni w Czarnej Białostockiej. Mariola M. nadal odsiaduje wyrok [zdjęcia]

Poprosiliśmy więc o informacje Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz do Sądu Okręgowego w Białymstoku, który skazał kobietę na ćwierć wieku więzienia. Z pierwszej instytucji do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Natomiast rzecznik białostockiego sądu ustalił, że Mariola M. przebywa w Zakładzie Karnym w Grudziądzu (3/4 osadzonych to kobiety w tym ciężarne i matki odsiadujące karę z dziećmi, działa tam m.in. jedyna w Polsce przywięzienna szkoła dla kobiet, jedyny przywięzienny oddział ginekologiczny oraz Dom dla Matki i Dziecka - red.).

Osadzona swój wyrok skończy odsiadywać 20 kwietnia 2026 roku, a sprawami penitencjarnymi zajmuje się Sąd Okręgowy w Toruniu. Spytaliśmy więc rzecznika, czy Mariola M. ubiegała się kiedykolwiek o skrócenie pobytu w grudziądzkim więzieniu.