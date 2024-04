Czy będą braki prądu 26.04 w podlaskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Gdzie obecnie (26.04 11:04) nie ma prądu w podlaskim?

Boczki-Świdrowo, bud nr 2, 3, OSP; gm. Grajewo 26.04 od godz. 8:30 do 15:00

Konarzyce, przejazd kolejowy na dz. 901/1; gm. Łomża 26.04 od godz. 8:00 do 13:00

Łomża, ul. Sybiraków 32 26.04 od godz. 7:30 do 16:00

Trakiszki, numery: od 1 do 5, Oszkinie, 34, Wojtokiemie, numery: od 32 do 34 26.04 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Leszczewo, numery: 1A, 1B, działka z ZK 11582 29.04 od godz. 8:00 do 12:00

Trakiszki, numery: od 8 do 10, Oszkinie, 34, Wojtokiemie, numery: od 32 do 34 29.04 od godz. 8:00 do 15:00

Filipów Trzeci, numery: od 2 do 9, od 12 do 16, 21, 24, 34, 37

29.04 od godz. 9:00 do 17:00

powiat augustowski

Augustów, ul. Białostocka 7, 9(MOP), ul. Wypusty 10, Ogródki Działkowe

29.04 od godz. 9:00 do 12:00

powiat kolneński

Dzięgiele, bud. od nr 1 do 12, od nr 15 do 32 i bud. nr 37; gm. Stawiski

29.04 od godz. 8:00 do 15:00

Chludnie, bud. nr 63a, gm. Mały Płock

30.04 od godz. 7:30 do 14:00

Dzięgiele, bud. od nr 1 do 12, od nr 15 do 20; gm. Stawiski

30.04 od godz. 8:00 do 14:00

Dzięgiele, bud. od nr 1 do 12, od nr 15 do 32 i bud. nr 37; gm. Stawiski

6.05 od godz. 8:00 do 15:00