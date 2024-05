Szaleniec z siekierą groził rodzinie i zniszczył dwa samochody. Podejrzany 54-latek w rękach policji

Groził krewnym siekierą. Gdy zabarykadowali się w domu, próbował sforsować drzwi

Do zdarzenia doszło w miejscowości w gm. Tykocin w sobotę 4 maja. Tego dnia do policjantów zgłosiła się zdenerwowana kobieta. Powiedziała, że jej nietrzeźwy brat dobijał się do domu i straszył członków rodziny siekierą i młotkiem. Wystraszeni przed napastnikiem schowali się w jej domu.

