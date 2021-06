Białystok. 2,5 roku więzienia i zakazu zbliżania się domaga się prokurator dla 38-latka oskarżonego o porwanie córki i żony

Rodzina mieszkała w Niemczech. W pewnym momencie Natalia R. zabrała córkę i wróciła do swojego rodzinnego miasta - Białegostoku. Powodem ucieczki miała być przemoc domowa. Kobieta złożyła pozew rozwodowy. Jej mąż, Cezary R., starał się w sądzie o wydanie mu córki. Postępowanie w obu instancjach zakończyło się jednak dla niego niekorzystnie.

Do uprowadzenia dziewczynki i jej 26-letniej matki doszło w biały dzień na ul. Dziesięciny w Białymstoku. 7 marca 2019 r. dwóch mężczyzn, w tym - jak się okazało Cezary R. - wciągnęło je do samochodu. Na sąsiedniej ulicy sprawcy zmienili samochód i nim uciekali dalej. Zaalarmowana policja rozpoczęła obławę. Wszczęto Child Alert. Były blokady drogowe i kontrole na zachodniej granicy Polski. Spodziewano się, że oskarżony może wywieźć pokrzywdzone do Niemiec, gdzie dotąd mieszkał.