Zakończyło się postępowanie w sprawie ks. Andrzeja Dębskiego. Były rzecznik archidiecezji przyjął z pokorą nałożoną na niego karę

Zakończyło się postępowanie w sprawie byłego rzecznika białostockiej kurii metropolitarnej. Do przeprowadzenia procesu zostali powołani sędziowie spoza archidiecezji białostockiej. Akta sprawy trafiły do Stolicy Apostolskiej. Na kapłana Stolica nałożona została kara, którą przyjął w duchu posłuszeństwa. - Wierzę, że będzie to czas osobistej odnowy i intensywnej pracy nad sobą - napisał w oświadczeniu ks. Andrzej Dębski.