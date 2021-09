Wody Polskie rozpatrują odwołanie Wodociągów Białostockich. Spółka wnioskuje o zgodę na podwyżkę cen wody. Inwestuje też w Zawadach

Sprawa nowej taryfy za wodę wypłynęła podczas prezentacji projektów zakwalifikowanych do październikowego glosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 roku. Wśród nich znalazły się też do przebudowy kanalizacji deszczowych ulic. Prezydent Tadeusz Truskolaski przyznał rację, że to zadanie takie powinny być realizowane w zasadzie w ramach zadań własnych czy też Wodociągów Białostockich (prowadzą je w ostatnich dniach na Zawadach). Zaznaczył jednocześnie, że możliwości inwestycyjne zarówno miasta, jak i Wodociągów kurczą się w ostatnich latach.

- Proszę zapytać Wód Polskich, dlaczego nie zatwierdziły taryf dla Wodociągów. Z czego one mają realizować inwestycje, jak nie są zatwierdzane uzasadnione taryfy. Ze względów politycznych. To jest odpowiedź na pytanie. Pan pracuje teraz w takiej gazecie, że może pan tego nie napisze, bo już panu nie wolno. Bo jest cenzura prewencyjna - powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. - Praktycznie tylko w dwóch miastach zatwierdzono nowe taryfy, ale zaraz potem dyrektorzy Wód Polskich w tych miastach stracili pracę.