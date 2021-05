Białystok. Oświadczenia majątkowe prezesów spółek miejskich. Zobacz, ile zarobili w 2020 roku i kto ma największy majątek

Nie są na pierwszym planie miejskiej samorządności, ale dochodami przebijają najważniejsze postaci białostockiego magistratu. To prezesi spółek komunalnych. Niektórzy w skali roku zarabiają rocznie nawet 280 tys. zł.

Stan ilościowy zasobu spółek miejskich nie zmienia się od lat. Po sprzedaży MPEC-u składają się na niego trzy spółki komunikacyjne, stadionowa, wodociągowa, odpadowa i budownictwa komunalnego. Jeśli chodzi o roszady personalne w gronie ich szefów, to od lat też w zasadzie jest constans. Szczegóły majątków szefów spółek miejskich w galerii

Czytaj też: Oświadczenia majątkowe prezydentów Białegostoku, Suwałk i Łomży. Zobacz, który z nich zarobił najwięcej w 2020 roku Ostatnia zmiana miała miejsce na początku 2019 roku, gdy Beata Wiśniewska zasiadła w fotelu prezesa Wodociągów Białostockich. Z tego tytułu w 2020 roku osiągnęła dochodów w wysokości 285 tys. zł. To o prawie 70 tys. zł więcej niż w roku poprzednim, choć trzeba zaznaczyć, że w 2019 roku Beata Wiśniewska stery w spółce przy Młynowej pełniła przez 11 miesięcy. Inny jej dochód odnotowany w oświadczeniu majątkowym za 2020 rok to 3,6 tys. zł z tytułu umowy zlecenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

O trzy tysiące mniejszy - niż szefowa Wodociągów – dochód osiągnął w 2020 roku Michał Stefanowicz, prezes spółki Lech. To zarazem o 14,5 tys. więcej niż w 2019 roku. 225,5 tys. złotych - to dochód, jaki w 2020 roku zanotował prezes spółki Stadion Miejski Adam Popławski. Rok wcześniej – 210, 6 tys. zł. Jeśli chodzi o szefów miejskich spółek komunikacyjnych, to liderem pod względem zarobków jest Dariusz Ciszewski. Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w 2020 roku osiągnął 244,8 tys. zł. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to przyrost o 18 tys. zł. Z innych dochód to jeszcze 5,2 tys. zł za umowę zlecenie.

O 11,5 zł mniejszy od szefa KPKM był dochód prezesa Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Cezary Zajkowski z tego tytułu wpisał do oświadczenia majątkowego za 2020 rok 233,3 tys. zł. Oznacza to, że w porównaniu z 2019 rokiem odnotował wzrost o 29 tys. zł.

Czytaj też: Oświadczenia majątkowe wiceprezydentów, skarbnika i sekretarza Białegostoku. Kto ma najwięcej na koncie, a kto zaciągnął najwyższy kredyt? Najmniejszy wzrost dochodów w porównaniu do roku poprzedniego zanotował Andrzej Świętoński. Prezes Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego zarobił w 2020 roku w spółce 212,9 zł. To zaledwie o 132 zł więcej niż w 2019 roku. Nie był to jednak jedyny dochód odnotowany przez niego w oświadczeniu majątkowym. Z tytułu wynajmu mieszkania jego przychód wyniósł 9,6 tys. zł. W porównaniu do wyżej wymienionych prezesów spółek komunalnych najskromniej przedstawiają się dochody Eugeniusza Zyska. Szef Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Komunalnego w 2020 roku osiągnął dochód w wysokości 187,9 tys. zł. Należy jednak dodać jeszcze zasiłek chorobowy wypłacony przez ZUS w kwocie 15 262,55 zł ( w 2019 roku zasiłek wyniósł 20 195,56 zł, a wynagrodzenie – 162,7 tys. zł)

Jeśli chodzi o zobowiązania finansowe, to Adam Popławski, Michał Stefanowicz i Eugeniusz Zysk nie mają żadnych długów. Beata Wiśniewska spłaca pożyczkę konsumpcyjną zaciągnięto w banku w wysokości 45 tys. zł. Na koniec 2020 roku pozostało jej do oddania 8,7 tys. zł. Zobowiązania mają też prezesi spółek komunikacyjnych. Andrzej Świętoński zaciągnął pożyczkę w wysokości 20 tys. w Zakładowej Kasie Pożyczkowej przy KZK. W Alior Banku pożyczkę wziął Cezary Zajkowski. Do oddania miał 28, 9 tys. zł z 44,6 tys. zł.

Największy bagażów długów dźwiga Dariusz Ciszewski. Szef KPKM ma dwa kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. W sumie na koniec 2020 roku do oddania miał 210 tys. CHF. Do tego dochodzą dwie pożyczki gotówkowe (razem do spłaty pozostało 73 tys. zł.). Korzysta jeszcze z limitu kredytu odnawialnego i kolejnej pożyczki (w tym przypadku do spłaty pozostało 16,9 tys. zł)

Czytaj też: Marszałkowie województwa podlaskiego ujawnili swoje majątki. Zobacz, który z nich ma najwięcej pojazdów, a kto nie ma długu Jeśli chodzi o oszczędności, to największym krezusem jest Andrzej Świętoński. Prezes KZK zgromadził 270 tys. złotych. Najmniej - Dariusz Ciszewski. Szef KPKM zaoszczędził 7,7 tys. zł plus 1186 CHF. Z kolei Cezary Zajkowski miał papiery IKE na kwotę 44,8 tys. Zł, a Adam Popławski 1200 obligacji skarbu państwa (100 zł za jedną). Portfele oszczędnościowe także topniały. Tak jak w przypadku Michała Stefanowicza. O ile w 2019 roku był liderem odkładania pieniędzy (414 tys. zł), to rok później uplasował się już w środku stawki (42,6 tys. zł). To oznacza, że w jego przypadku zasób oszczędności zmniejszył się niemal 10-krotnie. Przy czym większość tego spadku miała miejsce w pierwszym półroczu 2020 roku (tak wynika z oświadczenia majątkowego złożonego w czerwcu 2020 roku w związku z powołaniem na nową kadencję)

Na pewno tych pieniędzy prezes Lecha nie zainwestował w kupno nieruchomości, bo podobnie jak w 2019 roku nie ma ani domu, ani mieszkania (ani też samochodu). Z siostrą jest współwłaścicielem działki rolnej o powierzchni 12,6 tys. metra kwadratowego o wartości 6 tys. zł. Dom posiadają za to Dariusz Ciszewski i Adam Popławki, a także - o powierzchni 50 mkw.- Eugeniusz Zysk. W jego przypadku pięć razy więcej warte jest 82,1 – metrowe mieszkanie z przynależnym poddaszem o powierzchni 21,27 m kw i piwnicami o powierzchni 31 mkw. Spółdzielcze mieszkanie własnościowe mają Beata Wiśniewska, Andrzej Świętoński (prezes KZK jest właścicielem kilku innych nieruchomości) i Cezary Zajkowski. Ten ostatni posiada też działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym i budowlaną. Wartość obu wycenił w sumie na 50 tys. zł.

Jeśli chodzi o samochody powyżej 10 tys. zł, to w porównaniu z poprzednim rokiem nic się nie zmieniło. Nadal najnowsze auto - z 2018 roku - ma prezes KZK. Jest też rekordzistą jeśli chodzi o staż w zarządach miejskich spółek komunalnych. Za półtora miesiąca minie 30 lat od kiedy zasiada w kierownictwie KZK. Czytaj też:Prezydent Białegostoku zarabia mniej niż prezesi spółek. Sprawdź, dlaczego?

Zwierzęta też potrafią się śmiać