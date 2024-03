Wieczór żywych form, czyli pokaz prac studenckich z różnych kierunków już 9 marca w Akademii Teatralnej. Nie zabraknie zaskoczeń

9 marca o godz. 18:00 (sobota) do Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego na pokaz dwóch spektakli studenckich z cyklu Wieczór żywych form: „Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa” oraz „MOJE POGO”

Już 9 marca organizujemy Wieczór żywych form - mówi Marta Rau, prorektor do spraw filii w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie. - Będą to dwa pokazy. Jeden z kierunku reżyserii, drugi z kierunku aktorskiego. Myślę, że to są naprawdę świetne propozycje i serdecznie zachęcam do udziału. To jest dopiero pierwszy z cyklu pokazów, które będziemy organizować. Chcemy się chwalić naszymi studentami, ich pracami, bo są naprawdę na dobrym poziomie. Sobotnie pokazy rozpoczną się o godz. 18 w Teatrze Szkolnym im. Jana Wilkowskiego przy ul. H. Sienkiewicza 14 w salach na pierwszym i drugim piętrze (w budynku nie ma windy - należy wziąć to pod uwagę przy planowaniu pobytu na pokazach). Rezerwacje biletów przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 (tel.: 85 743 54 53). Bilet kosztuje 15 złotych. Pokazy potrwają ok. 80 min i są skierowane do odbiorców powyżej 14 roku życia.

Wieczór żywych form w Akademii Teatralnej czyli ciekawe pokazy studentów

A co w programie? Na pierwszy ogień pójdzie forma reżyserska: „Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa”. Na początku nie było nic. Albo może akurat było? Może było akurat to Nic, z którego wszystko się zaczęło i powstał cały świat? By nie odbierać Nicowi głosu, twórcy zapowiadają tylko, że będzie to historia o kreacji świata, o szukaniu i odnalezieniu (właściwie, nie wiadomo czego), ale również o naszych wewnętrznych lękach i obawach. A do czego to doprowadzi? Ciężko powiedzieć. Może sam Nic opowie swoją historię lepiej.

Projekt powstał w ramach zajęć „Technika pracy z aktorem w planie lalkowym” na III roku reżyserii na podstawie dramatu Maliny Prześlugi „Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa”. Reżyseria, opracowanie muzyczne, oprawa plastyczna to zasługa Vasila Dashkevicha. Opiekę artystyczną objęła dr Bernarda Bielenia. Na scenie zobaczymy: Ewa – Julia Czerniewicz, Nic – Kacper Rokosz, Dzika Mrówka – Agnieszka Solska, Adam – Mateusz Wyżliński. Zdjęcia: Mateusz Wyżliński. Prawa autorskie reprezentuje Agencja Dramatu i Teatru ADiT.

Do zobaczenia będzie też forma aktorska: "Moje Pogo". To spotkanie. O każdej porze dnia i nocy. Z przechodniem, siostrami, żonami, mężami, matkami, kochankami, biednymi, bogatymi, miłymi i bardzo nie. Co ich łączy? Wybranie numeru 999 lub 112. "Moje Pogo" to próba scenicznego poszukiwania równowagi między paraliżującą niepewnością a wyniszczającą rutyną.

Monodram powstał na III roku aktorstwa w ramach zajęć „Teatr ożywionej formy” na podstawie bestsellerowego reportażu „Pogo” Jakuba Sieczki – lekarza, który przez 6 lat pracował w stołecznym pogotowiu ratunkowym.

Autorką scenariusza jest Maria Czok. Ją też zobaczymy w obsadzie. Opieka artystyczna: dr Paula Czarnecka. Scenografia: Maria Czok, Róża Turlińska, Zbigniew Romanyk. Muzyka: Marcin Nagnajewicz. Zdjęcia: Aleksandra Mhango.

Wideo Festiwal i Targi Gier Planszowych BookGame