Akademia Teatralna zaprasza na weekend pełen ciekawych propozycji. Będzie coś dla dzieci, wielbicieli reżyserii i teatru offowego

Wieczór w reżyserii - pokaz etiud studenckich

Coś dla najmłodszych wielbicieli teatru

Również w sobotę, 16 marca o godz. 11 odbędzie się spektakl dla najnajów, czyli dzieci w wieku 0,5 - 2,5 lat wraz z bliskimi im dorosłymi. Będzie to "W szafie" w reż. Tymona Antoniuka. Twórcy chcą zaprosić tych naj-najmłodszych wraz z ich opiekunami na spotkanie z ubraniami w niecodziennych okolicznościach, na podróż do wielkiej szafy. Szafa to miejsce, w którym można się schować. Można przymierzać, można wybierać, próbować, eksperymentować ale przede wszystkim można się bawić.

W szafie badane będą elementy garderoby za pomocą zmysłów. Widzowie będą obserwować, wąchać, dotykać… Przyglądać się odzieży akurat kiedy na nas nie leży. Czym może być wtedy ubranie? Na to pytanie, z całą pewnością, dzieci znają więcej odpowiedzi od dorosłych. Szafa może być okazją do rozmowy, a ubrania wspólnym językiem. W końcu wszystkim nam towarzyszą od momentu urodzenia.