„Weekend z Kulturą na Zielonych Wzgórzach” od piątku w plenerze i nie tylko. Zobaczcie jakie atrakcje przygotowały białostockie instytucje

Ci którzy mieszkają na osiedlu oddalonym od centrum, siłą rzeczy mają ograniczony dostęp do kultury. Na szczęście z pomocą przychodzą białostockie instytucje, które z kulturą wchodzą na osiedla. Nie inaczej jest tym razem, a miłośnicy aktywnego i kreatywnego spędzania czasu będą mogli w weekend spotkać się na Zielonych Wzgórzach.

Bezpłatne atrakcje przez cały weekend

Program imprezy:

godz. 10-18 Prezentacja wystawy „Kiedy wojna przyszła do nas” (przed wejściem do Galerii Zielone Wzgórze)

godz. 21.30-24 - Plenerowy pokaz filmu „Jutro idziemy do kina”. Wstęp do filmu wygłosi kierownik Ośrodka Badań Historii Wojskowej Łukasz Radulski.

Ewelina Sarosiek (edukatorka muzealna, animatorka kultury): "Uczestnicy poznają m.in. losy victory gardens, czyli ogrodów zakładanych w czasie wojny w celu dostarczenia żywności ludności cywilnej. Wspólnie zastanowią się dlaczego dziś ogrody są ważne i jaki mają związek z patriotyzmem. Na koniec zasadzą własne warzywa i zioła w specjalnych recyklingowych pojemnikach, które zabiorą do swoich domów".

Andrzej Kłopotowski (dziennikarz, twórca bloga „Osiedlownik”): "Zielone Wzgórza mogą się wydawać osiedlem bez historii. W trakcie naszego spaceru postaram się pokazać, że tak nie jest. Tym razem w mojej opowieści przewiną się m.in. wieś Starosielce, trakt do Jeżewa, dwie historyczne trasy kolejowe ale też… Władysław Gomułka. Oczywiście nie zabraknie opowieści o projektantach bloków, kościołów, sklepów. Będzie też o problemach, z jakimi borykali się mieszkańcy. Na przykład z ulicami jedynie z nazwy… Słowem opowiem o tym wszystkim, co w trakcie wędrówki przez osiedle może zaciekawić. A na deser pokażę spacerowiczom osiedlową syrenkę. Chyba, że do tego czasu zniknie, czego bym oczywiście nie chciał".