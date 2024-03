Jeszcze można zgłaszać swój udział w Podlaskiej Scenie Folkloru - Ogólnopolskim Przeglądzie Folklorystycznym. Zobacz jak i dlaczego warto

Podlaska Scena Folkloru to przestrzeń do spotkania przedstawicieli ruchu folklorystycznego województwa podlaskiego oraz grup z innych regionów, które w swoim repertuarze sięgają do folkloru Podlasia (historycznego i etnograficznego), Suwalszczyzny, Kurpi Zielonych, Pogranicza Wschodniego oraz drobnej szlachty podlasko-mazowieckiej.

Przegląd skierowany jest do grup zajmujących się folkloryzmem scenicznym, a więc do zespołów pieśni i tańca, a także zespołów inspirujących się folklorem, łączących taniec tradycyjny ze współczesnymi technikami tańca.

Do udziału w przeglądzie PIK zaprasza amatorskie zespoły z całej Polski, w każdym wieku – zarówno grupy dziecięce i młodzieżowe, jak i tworzone przez osoby dorosłe. Organizatorzy przeglądu maja nadzieję, że konkurs zachęci także zespoły i choreografów innych technik tańca do sięgnięcia po folklor taneczny i muzyczny województwa podlaskiego.