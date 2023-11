Warsztaty "Zatańczyć Podlasie. Narzędzia pracy choreografa" w Akademii Teatralnej. Uczestnicy poznają tańce ludowe pod okiem choreografa

- Jeżeli chodzi o zakres taneczny tych warsztatów, zakres tematyczny, to odnoszą się do tańców podlaskich, tańców tradycyjnych - mówi Karolina Garbacik, koordynatorka programu Przestrzenie Sztuki. - Kierowane są do choreografów, pedagogów zajmujących się właśnie tymi obszarami tańca. Zgłosiło się 20 osób, to naprawdę sporo. Jest żywo, energicznie, wesoło, jak to przy okazji tego typu warsztatów.