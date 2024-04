Katarzyna Jamróz - kandydatka do Rady Miasta Białystok bez tajemnic

Hobby: Systematycznie oddaję krew, która ratuje życie i zachęcam wszystkie osoby do jej oddawania. Od 5 lat właścicielka maltańczyka MIA, która wniosła do domu wiele radości.

Kariera zawodowa: Do roku 2014 nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB, następnie główny specjalista ds. monitorowania oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Zdecydowałam się kandydować do Rady Miasta, gdyż zależy mi na kontynuowaniu pozytywnych zmian w naszym mieście. Możemy być dumni z Białegostoku, który zajmuje szczególne miejsce w moim życiu. Praca w Stowarzyszeniu BOF oraz udział w warsztatach i konsultacjach dotyczących ,,Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do roku 2030” pozwala mi na szerokie spojrzenie na potrzeby mieszkańców naszego miasta i sposoby ich realizacji.

Podczas dyżurów radnej, posiedzeń Komisji oraz interwencji w terenie, spotkałam wielu mieszkańców i poznałam ich problemy. Odwiedziłam placówki edukacyjne i społeczne, dzięki czemu wiem jakie obszary wymagają interwencji. Angażuję się w życie społeczne szkół moich dzieci oraz rozwój kobiecej społeczności w naszym mieście.

Wiele inicjatyw udało mi się zrealizować, co daje ogromną satysfakcję i dalszą chęć do pracy na rzecz mieszkańców. Chcę aktywnie uczestniczyć w życiu naszego miasta i kierować się dobrem wspólnym. Chcę kontynuować pracę radnej oraz wykorzystywać wiedzę i doświadczenie w budowaniu miasta nowoczesnego, które jest dobrym miejscem do życia.