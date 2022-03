Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego dla dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie rozdane

Szansę na rozwój dla dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie z województwa podlaskiego, daje tegoroczne stypendium. Przez 12 miesięcy laureaci będą dostawać po 250 zł finansowego wsparcia.

W uroczystej gali we wtorek 15 marca, w Operze i Filharmonii Podlaskiej wziął udział zarząd województwa podlaskiego, na czele z marszałkiem Arturem Kosickim. Na 2022 rok zostało przyznanych 150 stypendiów.

- Utrzymaliśmy w tym roku rekordową liczbę tych stypendiów - 150 i ich wartość - 450 tys. zł. Oczywiście, życzyłbym sobie, aby cała ta sala w operze, licząca 700-800 miejsc, była wypełniona wyłącznie stypendystami. I to, jako zarząd województwa, postawiliśmy sobie za cel - mówił podczas otwarcia gali marszałek Artur Kosicki. - Stypendia to wyraz naszego uznania dla was, dla waszego talentu i ciężkiej pracy. Jesteście elitą tego województwa i naszym obowiązkiem, jest dbać o was i o wasze dokonania na arenie krajowej i całego świata.