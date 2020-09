Solniki 44. LasKids, czyli wyjątkowy festiwal teatralny dla dzieci. Warsztaty, spektakle, zabawa. PROGRAM (zdjęcia)

Już 10 września wszyscy chętni, którzy potwierdzą swój udział w spektaklu będą mogli w Solnikach obejrzeć świetne przedstawienie "Straszka pospolita". To edukacyjny spektakl opowiadający o żyjących w lesie zwierzętach, napisany specjalnie dla Grupy Coincidentia przez Annę Andrakę. Autorka tworząc tekst posłużyła się mniej i bardziej czytelnymi odniesieniami do polskiej pop kultury dziecięcej. Jest i „Abecadło” i fragment z „Akademii Pana Kleksa” i mnóstwo innych cytatów. Do tego muzyka wykonywana na żywo, niezwykłe mechanizmy czyniące z pozornie kameralnego spektaklu wspaniałe widowisko. Sztuka rozpocznie się o godz. 17.30, ale warto od razu zapisać się na warsztaty pod hasłem "Potworzymy! Warsztaty z bajek straszajek" rozpoczynające się tuż po "Straszce pospolitej". I co ważne - mogą wziąć w nich udział dzieci już od szóstego roku życia.

W kolejnych dniach Kolegtyw Holobiont pokaże spektakl interaktywny dla rodzin z dziećmi w wieku 5-7 lat, a cały festiwal zakończy absolutnie unikalny koncert Ładnych Kwiatków - "Piosenki do grania na nosie - reaktywacja". Bezpłatne wejściówki rezerwować można wysyłając e-mail na adres: info.solniki44@gmail.com