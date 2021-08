Przesłuchania kolejnych świadków w procesie pseudokibiców Jagiellonii oskarżonych o ustawki, pobicia i czerpanie korzyści z prostytucji

Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Białymstoku. Na pierwszej rozprawie w maju stawiło się sześciu oskarżonych, na ostatniej 28 lipca - żaden. Tego dnia sąd kontynuował przesłuchanie mężczyzny, który potwierdził rozpoznanie kilku oskarżonych na zdjęciach z bójki przy stacji benzynowej z 2013 r. Z uwagi na niestawiennictwo drugiego wezwanego na środę świadka - funkcjonariusza policji - rozprawę przerwano do 8 września.

Do przesłuchania wciąż pozostaje kluczowy z punktu widzenia aktu oskarżenia świadek. Sam był w zainteresowaniu organów ścigania. Za współpracę z nimi i złożenie wyjaśnień, które pozwoliły na postawienie zarzutów w tej sprawie, usłyszał wyrok z zastosowaniem nadzwyczajnego złagodzenia kary. Mężczyzna od 6 lat pozostaje pod ochroną policji. Wnosi, aby jego przesłuchanie odbyło się na zasadzie wideokonferencji. Wnioskowi temu zdecydowanie sprzeciwili się obrońcy. Podnosili m.in. kwestie ograniczenia prawa do obrony, zasady bezpośredniości w procesie karny. Podkreślali, że przez te wszystkie lata oskarżeni nie zastraszali mężczyzny i nie nakłaniali do zmiany zeznań. Nie ma więc powodu, aby obawiał się osobiście stawić się w sądzie. Taka forma przesłuchania pozwoli też na ocenę wiarygodności świadka przez obserwację na żywo jego reakcji, mimiki twarzy, czy mowy ciała.