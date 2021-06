10 miesięcy więzienia dla kibica Jagiellonii Białystok oskarżonego o podpalenie mieszkania na Marszu Niepodległości [ZDJĘCIA]

Mężczyzna odpowiadał za zniszczenie mienia oraz za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania zdarzenia zagrażającego mieniu wielkich rozmiarów oraz życiu i zdrowiu wielu osób. Mowa o co najmniej 18 osobach przebywających w chwili zdarzenia w budynku. Oskarżonemu groziła kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Piotr K. twierdził, że jest niewinny. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał inaczej. Wyrok zapadł w czerwcu. Prócz kary pozbawienia wolności, orzekł wobec oskarżonego dodatkowo obowiązek naprawienia szkody na rzecz spółdzielni mieszkaniowej - to blisko 4,3 tys. zł. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Do zdarzenia doszło 11 listopada 2020 roku. Wbrew zakazowi prezydenta, podtrzymanej przez sąd, ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. W rejonie Ronda de Gaulle'a grupy chuliganów zaatakowały policjantów. W ich stronę poleciały butelki i petardy. Do działań wprowadzono pododdziały zwarte. Część uczestników odpaliła materiały pirotechniczne. Na Alei 3-go Maja doszło do pożaru mieszkania. Jak stwierdził biegły z zakresu pożarnictwa, został wzniecony od podpalonej racy. Ta rzucona została podczas przemarszu demonstrantów w stronę Ronda Waszyngtona. Spłonęła część elewacji, próg i drzwi balkonowe do lokalu, w którym mieściła się pracownia artystyczna. Na szczęście nikt nie został ranny.