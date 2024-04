Kobieta i trzech mężczyzn próbowali wtargnąć do mieszkania. Uszkodzenia na 3 tys. zł

W ręce sokólskich policjantów wpadło czterech mieszkańców miasta podejrzanych o usiłowanie naruszenia miru domowego. Z relacji zgłaszającej wynikało, że 20-latka, 23, 27 i 29- latek weszli do jednego z bloków w mieście i próbowali siłą dostać się do mieszkania znajomych. Mieszkańcy Sokółki zaczęli się awanturować.

Jak ustalili mundurowi, 23- latek kopał w drzwi, które uszkodził i groził jednemu z domowników. Spowodowane przez niego straty zostały oszacowane na blisko 3000 złotych. Wszyscy mieszkańcy Sokółki byli pod działaniem alkoholu i trafili do policyjnego aresztu.

Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty usiłowania naruszenia miru domowego, zaś 23-latek dodatkowo odpowie za uszkodzenie cudzej rzeczy i groźby karalne. Zgodnie z kodeksem karnym za naruszenie miru domowego grozi kara do roku pozbawienia wolności, za groźby karalne do 3 lat, zaś za przestępstwo uszkodzenia cudzej rzeczy do lat 5.