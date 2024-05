Wodociągi Białostockie zapraszają. Dzień otwarty okazją do zwiedzania miejsc niedostępnych

To będzie wyjątkowa okazja, by zajrzeć w na co dzień niedostępne miejsca należące do Wodociągów Białostockich. Już 10 maja wodociągowcy otworzą drzwi swoich zakładów.

Okazją do zwiedzania obiektów należących do spółki są Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Wydarzenie organizowane jest w ramach 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.

- Już 10 maja bezpłatnie udostępniamy do zwiedzenia miejsca - niedostępne na co dzień - gdzie wykonaliśmy największy zakres naszych projektów, współfinansowanych ze środków unijnych. Pokażemy, jak działają Stacja Uzdatniania Wody w Pietraszach, Laboratorium Badania Wody, Oczyszczalnia Ścieków i Laboratorium Badania Ścieków. Na miejscu wyjaśnimy różne branżowe „fakty i mity”, odpowiemy na pytania – zaprasza Krzysztof Kita, rzecznik Wodociągów Białostockich.

Wodociągi Białostockie zapraszają na Pietrasze Pierwszym z obiektów, do którego będzie można zajrzeć, jest Stacja Uzdatniania Wody w Pietraszach (ul. Wysockiego 160). Jej charakterystycznym obiektem jest zabytkowa wieża ciśnień, widoczna na górce, po prawej stronie drogi z Białegostoku do Wasilkowa. I z Wasilkowem jest ściśle powiązana. To właśnie w Wasilkowie, w 1891 roku na rzece Supraśl, powstało ujęcie wody dla Białegostoku. Tam też Wodociągi mają jeden ze swoich obiektów, do niego jednak nie wejdziemy.

Dwa kilometry dalej, na Pietraszach, odbywa się uzdatnianie wody powierzchniowej. To tu ma miejsce ozonowanie wody, tu znajdują się filtry oraz duża farma fotowoltaiczna. Zwiedzanie obiektu ma odbywać się w pięciu turach. Co pół godziny - od godizny 12.00 do 14.00 – będzie mogła wejść grupa 10-20 osób by przez 1,5-2 godziny zobaczyć najważniejsze procesy zachodzące w tym miejscu. Będzie więc o ujęciach wody, ozonowaniu, filtracji, uzdatnianiu. Będą też fakty i mity o chlorze.

Oczyszczalnia bez tajemnic

Drugi z udostępnionych obiektów to oczyszczalnia ścieków (ul. Produkcyjna 102). Przez lata w jej okolicy unosił się niezbyt przyjemny zapach. Niedawno to się zmieniło. Jak to możliwe? Odpowiedzi będzie można poznać w trakcie wycieczki.

- W oczyszczalni będzie można m.in. zapoznać się ze skalą zrealizowanego w ramach projektu UE, największego zadania: „Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów białostockiej oczyszczalni ścieków” i jego efektem w postaci ograniczenia szkodliwych zapachów do minimum – wyjaśnia Krzysztof Kita.

Wizyta w zakładzie przy Produkcyjnej będzie też okazją, by zajrzeć do Laboratorium Badania Ścieków Wodociągów Białostockich. To w nim wykonuje się usługi pobierania ścieków, wód powierzchniowych, osadów ściekowych oraz badań chemicznych, biologicznych, mikrobiologicznych i właściwości fizycznych tych próbek. W programie są trzy tury zwiedzania – o 12.00, 13.00 i 14.00 – w grupach około 20-osobowych. Zwiedzanie oczyszczalni zajmie około 2 godzin. Osoby zainteresowane wycieczkami muszą wcześniej zapisać się na listę zwiedzających w Sekretariacie Wodociągów Białostockich, tel. 85 745-81-01. Więcej informacji na stronie www.wobi.pl

