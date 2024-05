Oto nowi zastępcy naczelników w podlaskiej KAS

Nowym zastępcą naczelnika w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku została nadkomisarz Agnieszka Targońska. Związana ze służbą celno-skarbową od 1998 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w Generalnym Inspektoracie Celnym w Warszawie, później w Regionalnym Inspektoracie Celnym. W 2002 r. została pracownikiem Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, gdzie wykonywała obowiązki w I Oddziale Kontroli Skarbowej Osób Prawnych. Od 2006 r. pełniła obowiązki na stanowisku Naczelnika w III Wydziale Kontroli Podatkowej, a w latach 2009 – 2016 pracowała na stanowisku wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku.

Od czerwca 2017 r. pełniła służbę w Dziale Dochodzeniowo-Śledczym Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku na stanowisku kierownika działu. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Posiada także aplikację prokuratorską i uprawnienia radcy prawnego.

Z kolei w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku stanowisko Zastępcy Naczelnika z dniem 1 maja 2024 r. objęła Jolanta Wojciula-Kalinowska, dotychczasowy zastępca naczelnika PUCS w Białymstoku. Jolanta Wojciula-Kalinowska posiada 31-letnie doświadczenie w pracy w administracji celno-skarbowej. Zatrudniona w 1993 r. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku kontynuowała pracę w tej jednostce do końca 2003 r., a od styczna 2004 r. została przeniesiona do Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku na stanowisko inspektora kontroli podatkowej, gdzie od 2007 r. kierowała działem kontroli podatkowej oraz analiz i planowania. Od marca 2017 r. wykonywała obowiązki na stanowisku zastępcy naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, a w okresie od lutego 2018 r. do kwietnia 2024 r. pracowała na stanowisku zastępcy naczelnika PUCS w Białymstoku.