Napad w Białymstoku. Interweniował sam szef podlaskiej policji. Dwóch sprawców zatrzymał sam. Ostatniego dzielnicowi

Napad w Białymstoku. Ofiary miały pecha i szczęście zarazem

Napad w Białymstoku. Wśród podejrzanych złodzieje paliwa i samochodu

Do sprawy włączyli się policjanci z innych komórek. Tak ustalono, że 22-latek pod koniec lutego z niestrzeżonego parkingu na osiedlu Bema ukradł samochód. Funkcjonariusze odnaleźli ten pojazd niedaleko miejsca zamieszkania złodzieja. Ten usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do pojazdu, za co grozi kara do 10 lat więzienia.

Pozostali podejrzani, prócz za usiłowania rozboju, odpowiedzą przed sądem dodatkowo za wykroczenie kradzieży. Kilka dni przed zatrzymaniem, 20-latek i 24-latek mieli bowiem zatankować paliwo i odjechać ze stacji bez płacenia.