Premiera spektaklu "Winda" już w piątek w Nie Teatrze. To będzie rzecz oszczędna jeśli chodzi o scenografię, ale z mocnym przekazem

Zacięta winda, niezręczna cisza... i co dalej? W spektaklu "Winda" jesteśmy obserwatorami "wymuszonej" rozmowy i rodzącej się znajomości, która z każdą minutą zmierza coraz głębiej we wnętrza dwójki bohaterów. Jak to się skończy? Zobaczyć będzie można na scenie Nie Teatru.