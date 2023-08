Warsztaty teatralne dla dorosłych w Nie Teatrze. Czekają na Was ostatnie wolne miejsca. Warto się zapisać już dziś! OPRAC.: Urszula Śleszyńska

Warsztaty teatralne dla dorosłych to wyzwanie, które rok temu Nie Teatr podjął wspólnie z aktorem Teatru Dramatycznego, Bernardem Banią nazywając je zaczepnie Teatr Nie Do Bani. Pokaz finałowy warsztatów wzruszył widzów i artystów-amatorów do głębi i uświadomił, jak bardzo niedzielne spotkania rozwinęły warsztatowych przyjaciół Nie Teatru i istotnie uzupełniły jego propozycje o ten ważny element.