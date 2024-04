Świętuj z nami Dzień Ziemi. Jeszcze do 18 czekamy na Was w Atrium Biała. Zobacz na zdjęciach, jakie atrakcje przygotowaliśmy

Ziemia to nasze miejsce do życia. Przypadający na 22 kwietnia Dzień Ziemi jest dobrą okazją do tego, aby pochylić się nad tematem ochrony środowiska i zachodzących zmian klimatu, a przy tym zainspirować białostoczan do podjęcia działań proekologicznych. My postanowiliśmy Dzień Ziemi - wspólnie z Atrium Biała - świętować przez dwa tygodnie. Rozpoczynamy więc już dziś. Dlatego już teraz zapraszamy do Atrium Biała, gdzie zaplanowaliśmy mnóstwo kreatywnych zabaw edukacyjnych dla najmłodszych. Podczas wydarzenia wykorzystamy jeden z żywiołów Ziemi, bez którego nasz świat nie mógłby funkcjonować – wodę! Pamiętajcie - czekamy dziś na Was aż do godz. 18.

Program pęka w szwach od atrakcji i eksperymentów z wodą. Na najmłodszych czekają twórcze warsztaty z wykorzystaniem sitka i kubeczków do przelewania. Każde dziecko może wziąć udział w kreatywnych zajęciach, podczas których przygotowuje samodzielnie niepowtarzalne ozdoby na ściankę - kropelki wody, rybki, zwierzęta czy roślinność.