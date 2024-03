Polityka. Podczas śniadania prasowego marszałek zapowiedział, co zrobi, jeśli w wyborach PiS zdobędzie większość w sejmiku

Pytany czy ta prezentacja nie zbiega się przypadkiem z kampanią wyborczą do podlaskiego sejmiku, Artur Kosicki (kandyduje do sejmiku, jako jedynka na liście PiS) odparł, że nie ma mowy o przypadku, gdyż jest to program wyborczy całego zarządu województwa, który ubiega się o mandaty w sejmiku nowej kadencji.

Zapytaliśmy też, co stanie się z programem, jeśli to rywale polityczni zdobędą większość w sejmiku i wybiorą nowy zarząd. Zostanie im przekazany do realizacji?

- Jeśli ktoś będzie chciał nasze pomysły na rozwój regionu realizować to oczywiście, proszę bardzo, ale będziemy pilnowali jego realizacji i form w jakich będzie to prowadzone. Na pewno nigdy nie będę totalną opozycją – zapewnił marszałek Kosickii dodając, że dla dobra województwa, z rywalami politycznymi może mieć wspólne cele do realizacji.