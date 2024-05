Podział gminy Supraśl. Jest wniosek, by zwołać sesję nadzwyczajną. Chodzi o konsultacje społeczne

Plan był taki, by konsultacje ruszyły na dniach. By jednak do nich doszło, niezbędna była uchwała gminy. Inicjatywę tę storpedowali zwolennicy podziału gminy na dwie. A to głos mieszkańców z konsultacji miał być podstawą do opinii wysłanej z Supraśla na temat ewentualnego podziału.