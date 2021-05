Pociągi na trasie Białystok - Waliły będą jeździć codziennie od 1 maja (zdjęcia, wideo)

Codzienne, bezpośrednie pociągi wracają po ponad 20 latach. To historyczna chwila, zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości położonych na trasie. Dzięki tej decyzji wielu z nich będzie mogło łatwiej dotrzeć do stolicy regionu.

Odjazdy z Białegostoku o godz.: 4.50 (od poniedziałku do piątku), 8.52 (soboty i niedziele), 15.45 (codziennie).

(od poniedziałku do piątku), (soboty i niedziele), (codziennie). Odjazdy z Walił o godz.: 5.49 (od poniedziałku do piątku), 10.27 (soboty i niedziele), 16.51 (codziennie).

Podróżni wysiadający w Waliłach będą mogli skorzystać także z bezpłatnego busa do Gródka.

Trasa Białystok-Waliły prowadzi przez malownicze tereny Puszczy Knyszyńskiej. Pociąg wyrusza z Dworca Głównego w Białymstoku i zatrzymuje się na następujących stacjach:

Białystok Fabryczny,

Kuriany, Zajezierce,

Żednia,

Sokole Białostockie

i kończy trasę w Waliłach.

Codzienne pociągi do Walił będą kursowały do 26 września tego roku. Pociąg relacji Białystok - Waliły - Białystok to jedyne połączenie dla tamtejszych mieszkańców ze światem, bowiem do Walił nie jeździ żaden autobus PKS lub innego przewoźnika.