Przetarg na dwujezdniową drogę krajową Knyszyn-Korycin. Tylko na projekt. Budowa będzie przedmiotem analizy rządu

Ostateczna decyzja środowiskowa Knyszyn-Korycin

Wymagane parametry

Dokumentacja powinna zostać ukończona w 15 miesięcy od podpisania umowy. To jest o tyle ważne, bo termin ten pozwala złożyć dokumenty o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej przed upływem ważności decyzji środowiskowej. Nawet jeśli budowa nie rozpocznie się do tego czasu, to nie trzeba będzie w przypadku zgody rządu i Brukseli na jej realizację zaczynać całej procedury środowiskowej od początku.

Co ciekawe, w informacji o ogłoszonym przetargu nie ma nic na temat kategorii trasy. Wspomina się się jedynie o drodze krajowej dwujezdniowej. Jednak zgodnie z założeniami projektowany odcinek ma być realizowany jako droga ekspresowa. Nie zostały też podjęte żadne decyzje dot. obniżenia klasy tej trasy.

Przypomnijmy, że odcinek Knyszyn Korycin pojawił się siatce dróg krajowych po batalii nad Rospudą. To po niej rząd PO-PSL zaakceptował przebieg przyszłych dróg krajowych na zachód i północ od Białegostoku, że miała powstać wielka obwodnica ekspresowa Choroszcz-Dobrzyniewo-Knyszyn-Korycin. To tędy miała przebiegać trasa S19 do Sokółki i dalej do Kużnicy. Kilka lat później drogowcy uzyskali na nią decyzję środowiskową, która traci ważność w lutym 2026 roku. Później za rządów PiS władze krajowe przesądziły, że S19 pójdzie starodrożem od Sokółki do Czarnej Białostockiej Katrynki (Białystok Północ) - dalej do Dobrzyniewa. Wcześniej rząd Beaty Szydło zdecydował, że w północno-wschodnim regionie powstanie S16 Knyszyn-Ełk jak łącznik między S19 i S61 będący jednocześnie szlakiem międzynarodowym Via Carpatia.