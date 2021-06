"Pęknięcie", czyli pandemia oczami młodzieży i twórców teatralnych. Unikalny spektakl Fundacji "Przestrzeń"

Niektóre fragmenty "Pęknięcia" powstawały nawet w czerwcu ubiegłego roku. 40 młodych aktorów z teatrów: Żółtodziób, Form Niewielkich i Bel Etage przygotowały zapis nie tylko wspomnień i doświadczeń procesu twórczego w warunkach pandemicznych, ale i osobistych odczuć dotyczących funkcjonowania w zamknięciu.

- Teraz przesłanie spektaklu będzie trochę inne od tego, co planowaliśmy wcześniej, ponieważ żyjemy już w innej rzeczywistości. Nawet lekko zmieniliśmy zakończenie. Nadal jednak mamy w pamięci, to, co się działo. Zwłaszcza, że na wstępie będą pokazane fragmenty reportażu, który wprowadza w nastrój trudnych początków naszej pracy - tłumaczy prezes Fundacji "Przestrzeń" Małgorzata Sienkiewicz.