Teatralna grupa Stopklatka święci sukcesy i cieszy się ze zdobycia pierwszego miejsca podczas XI Podlaskich Spotkań Teatralnych Zwierciadła

Staram się stworzyć taką wspólną przestrzeń, tak zwaną odpowiedzialność zbiorową - zapewnia Magdalena Kiszko-Dojlidko. - Myślę, że się udaje. Przez to, że pojawia się taka właśnie przestrzeń - nie jesteśmy odtwórcami, a współtwórcami jakiegoś konkretnego wydarzenia. Działamy wspólnie i ta wspólnota buduje. Myślę, że moim największym sukcesem jest to, o czym wspominają dziewczyny, że czekają na te zajęcia. Nie nagrody. Zawsze jak jedziemy na jakiś festiwal mówię im, że nie nagroda jest najważniejsza, a spotkanie. To, że możemy sobie gdzieś pojechać, pooglądać, popatrzeć co robią inni, w jakich formach pracują? Ten drugi zespół to nie jest nasz wróg. To jest po prostu nasz sceniczny partner, z którym warto rozmawiać i wymieniać poglądy. I myślę, że takie myślenie się sprawdza i daje nam zespołową siłę.