Białoruscy cyberpartyzanci ujawnili dane z białoruskiego KGB. Wśród nich znalazło się m.in. 40 tys. donosów oraz dane pracowników służb

Grupa Belarusian Cyber-Partisans

Cyberpartyzanci to białoruska grupa hakerów, która powstała wkrótce po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku. Są to są informatycy, którzy walczą z reżimem Łukaszenki w cyberprzestrzeni. Co jakiś czas przeprowadzają różne ataki, które są wymierzone w totalitarny system. W ostatnim czasie grupa m.in. dokonała cyberataku na jeden z największych zakładów na Białorusi Grodno Azot. Przejęli i zablokowali ogromną masę danych. W ramach wymiany żądali uwolnienia więźniów politycznych. Teraz odnieśli kolejny sukces. Przedstawiciele grupy poinformowali, że udało się im pobrać pliki osobowe ponad 8600 funkcjonariuszy KGB. Na podstawie tych danych będą mogli zidentyfikować pracowników służb. Przedstawicielka grupy Juliana Szametawiec powiedziała agencji AP, że atak hakerski był odpowiedzią na słowa szefa KGB Iwana Tertela, który oskarżył aktywistów o planowanie zamachów na infrastrukturę krytyczną. Jak zdradziła, że grupie udało się uzyskać dostęp do sieci KGB kilka lat temu. Od tego czasu hakerzy próbowali włamać się na stronę internetową agencji i do jej bazy danych.