Wiec „Razem przeciw rosyjskiej agresji”. Białorusini, Ukraińcy i Polacy upamiętnili rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę

W rocznicę agresji Rosji na Ukrainę w wielu miastach na świecie i w Polsce odbyły się manifestacje solidarności z Ukrainą i protesty przeciwko zbrodniczym działaniom Rosji. W Białymstoku wiec solidarności z Ukrainą zorganizowała Diaspora Białoruska.

W wiecu wziął udział wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.

Drodzy przyjaciele byliśmy tu rok temu. Stałem razem z wami i minął kolejny rok i dalej jesteśmy. To jest dowód na to, że nie godzimy się na to barbarzyństwo, które putinowska Rosja funduje Ukrainie i całemu wolnemu światu - mówił wojewoda.