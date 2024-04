Władze miasta i województwa uczciły Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Władze miasta Białystok i województwa podlaskiego uczciły Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

To dzień upamiętniający zbrodnię stalinowską, która miała doprowadzić do pozbawienia możliwości reaktywacji narodu polskiego, wtopić go w narody sowieckie. Aby to osiągnąć, trzeba było pozbyć się inteligencji polskiej, która stanowi w narodzie klasę przywódczą– wyjaśniał Bogusław Dębski.

Wiosną 1940 r. sowiecka policja polityczna zamordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Zostali zgładzeni tylko dlatego, że byli patriotami. Zbrodni na polskiej elicie dokonano w Katyniu, Kalininie, Charkowie, Chersoniu, a także Mińsku i Kijowie. Jednak to w lesie w okolicach Katynia Niemcy odnaleźli pierwsze masowe groby z ciałami polskich żołnierzy. Miało to miejsce 13 kwietnia 1943 r.

13 kwietnia 1940 r. to również data drugiej masowej deportacji polskich obywateli w głąb ZSRR. Objęła ona ok. 61 tys. ludzi, przede wszystkim rodziny represjonowanych wcześniej osób. Dlatego szacuje się, że w tej grupie było ok. 80 proc. kobiet i dzieci, także rodziny oficerów zamordowanych w Katyniu.

Od 10 lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. władze Związku Sowieckiego zorganizowały cztery wywózki na Wschód. W sumie według danych NKWD zesłano ok. 330-340 tys. osób. Wiele z nich nigdy nie wróciło do kraju.

