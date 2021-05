Teatr Dramatyczny wraca do gry. Sprawdź repertuar na maj i czerwiec

Teatr zaprasza 29 maja na premierę spektaklu „Bóg mordu” w reżyserii Katarzyny Deszcz. Przedstawienie funduje emocjonalną sinusoidę, w której nie zabraknie okazji do śmiechu. W świat konwenansów przeniosą bohaterowie spektaklu – dwie pary małżeńskie, które próbują polubownie załatwić bójkę swoich synów. Z każdą minutą napięcie narasta i konfrontacja zmierza do nieoczekiwanego finału. Sztukę będzie można obejrzeć 30 maja oraz 4, 5, 6, 11, 12 i 13 czerwca.

Niedawno do teatralnych hitów dołączyła farsa „Boeing, Boeing” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza. Przedstawienie porusza problem poligamii i skłania do refleksji, czy jest ona w ogóle możliwa. Do bycia poligamistą aspiruje Maks – główny bohater, który ma trzy narzeczone. Sytuacja komplikuje się, gdy zakochane kobiety nagle zjawiają się w domu Maksa. Z tarapatów próbują wyciągnąć go dwie osoby – kuzyn Paweł oraz gosposia Nadia. Czy ta pomoc zakończy się sukcesem? Widzowie będą mogli się o tym przekonać 4, 5 i 6 czerwca.

W czerwcu Teatr zaprasza także na spektakl „Wszystko w rodzinie” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza. To farsa pełną barwnych postaci i zabawnych dialogów. Splot dwóch wydarzeń – świątecznego przedstawienia dla pacjentów szpitala oraz zjazdu neurologów – gwarantuje wartką akcję, która wciągnie bez reszty każdego widza. „Wszystko w rodzinie” będzie można zobaczyć 11, 12 i 13 czerwca.

