Ostatnia premiera w Dramatycznym w tym sezonie. Na scenie Kina Ton można oglądać "Skąpca". Jest zabawnie i ciekawie

Świetne role, w które widz ma szansę uwierzyć

Na początek to, co w spektaklu najmocniejsze, czyli aktorzy. Szczególnie dobrze wypadają Marek Cichucki jako Harpagon i Michał Przestrzelski w roli Kleanta. Pierwszy świetnie zbudował postać używając charakterystycznych tików czy gestów. Dłoń ciągle przeliczająca wyimaginowane pieniądze przyciągała uwagę i hipnotyzowała niczym dłoń magika. Cichucki pokazał ogromny, teatralny warsztat, a oglądanie go cieszyło. Stworzył postać wyjątkową i ciekawą. Taką, za którą się nie przepada, bo irytuje chęcią posiadania. Ale równocześnie taką, która tym samym przyciąga i sprawia, że widz czeka, co się dalej wydarzy. Czy kiedyś za swoje skąpstwo Harpagon zostanie odpowiednio podsumowany. I czy zrozumie, że to nie skrzynka z pieniędzmi liczy się najbardziej.

Ciekawe zabiegi artystyczne, które nadają tonu spektaklowi

Duży plus należy się również za kostiumy, nad którymi pracowała Anetta Piekarska-Man. Przyciągały wzrok, zachwycały detalami i krzyczały do widza kolorami. Świetnie zgrywały się z dość ascetyczną scenografią, która robiła im doskonałe tło - niczym na rewii mody.

Trochę zabrakło silnie zaznaczonego morału. Jednak to, że pieniądze szczęścia nie dają da się tutaj wyczuć. Podobnie jak to, że nadmierna do nich miłość potrafi człowieka zgubić. Tutaj jednak te zamiłowanie jest bardziej ośmieszone niż wypunktowane. Ale może właśnie tędy droga i taki powinien być kierunek - by ośmieszyć coś, co nie powinno mieć miejsca. Coś, co nie powinno kierować życiem ludzkim i go determinować.

Spektakl można oglądać na Scenie Dużej w Kinie Ton. Najbliższe terminy można znaleźć w repertuarze na stronie dramatyczny.pl