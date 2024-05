W najbliższą niedzielę w Tykocinie rusza Festiwal Muzyki Żydowskiej im. Rywki Tiktiner. Czeka nas dużo muzyki i dobrych emocji!

Festiwal potrwa do 2 czerwca. W kolejny weekend, 18 maja, podczas Nocy Muzeów, w tykocińskiej synagodze wystąpią skrzypaczka Maria Sławek i pianista Łukasz Chrzęszczyk, a 2 czerwca – Poldowski String Quartet.

Nasz festiwal jest wydarzeniem otwartym, poszukującym, zadającym pytania – dodaje Lilianna Krych, dyrygentka i współkuratorka festiwalu. - Tworzymy i organizujemy go zarówno dla tych, dla których żydowska kultura jest ważna, jak i dla ludzi, którzy do tej pory się nią nie interesowali. Jesteśmy przekonani, że Tykocin jest idealnym miejscem, by spotykać się z muzyką żydowską we wszystkich jej przejawach i odsłonach.