"Skąpiec" Moliera zaprezentowany przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku. Premiera przyciągnęła tłumy ludzi. Kino "Ton" pękało w szwach

Pomimo tego, że mamy stylizowany epokowo kostium, to jest to dosyć współczesna adaptacja Moliera. Chociażby przez muzykę. Jestem przekonany, że będzie to piękne przedstawienie, a widz wyjdzie zadowolony. Tomasza Mana znam od dwudziestu kilku lat. Razem debiutowaliśmy na scenie, on jako reżyser, a ja jako aktor. To twórca bardzo doświadczony - mówił przed premierą Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego.