Teatr Dramatyczny kończy sezon premierą "Małych zbrodni małżeńskich". Będzie o miłości i nienawiści w ciekawej formie. Warto się wybrać!

To dramat o małżeństwie, które po latach wspólnego życia próbuje odbudować swoją relację, poszukując źródeł niezrozumienia i wracając do pierwszych wspólnych chwil. Czy problemem jest amnezja głównego bohatera, który uległ wypadkowi czy kłamstwa? Kto kłamie i dlaczego? Mąż czy żona? Tego dowiemy się w teatrze.

Opowiadamy o relacji dwojga ludzi, którzy nie wiedzą, czy nadal chcą być ze sobą, bo są ze sobą już bardzo długo i bardzo ich to męczy - mówi reżyserka, Jolanta Hinc-Mackiewicz. - Ich miłość jest pełna zawirowań, jak to zwykle w życiu. Natomiast my chcemy ten wir namiętności, miłości i nienawiści pokazać za pomocą bardzo różnych środków - przede wszystkim aktorstwa naszych wspaniałych wykonawców i za pomocą środków wyrazu, które stanowią metaforę zarówno muzyczną, jak i klamrę scenograficzną. Chciałabym bardzo, żeby też ruch (...) był metaforą tych zawirowań, które są w związku i w tym, że ludzie bardzo szukają siebie, ale siebie nie znają, budzą się codziennie i widzą zupełnie kogoś innego niż ten, z którym wczoraj rozmawiali. O tym to jest spektakl - o nieporozumieniach. O tym, że się nie rozumiemy - my, kobiety i panowie, mężczyźni, nasi bliscy.