Nawet 30-metrowy blok może powstać na działkach w pobliżu budynku ZUS w Białymstoku. Posesje sprzedało miasto. Mieszkańcy chcieli park

11 kondygnacji przy Młynowej

We wniosku mowa jest o dziewięciu kondygnacjach nadziemnych i dwóch kondygnacjach podziemnych. Jeśli chodzi o wysokość to może wynieść do 30 m.

Mieszkańcy chcieli park

Miasto tłumaczyło, że był to pierwszy etap przywracania pamięci po dawnym Białymstoku. Jesienią 2021 roku spełnienia obietnicy domagali się sygnatariusze petycji do władz miasta. Przypominali w niej, że to teren dawnej nekropolii. Z drugiej strony - teren ten mógłby stać się zieloną oazą w otaczającym go coraz ciaśniej blokowisku, w jakie przekształcane były okolice ulic Młynowej, Czarnej, Bema, Angielskiej i Bażantarskiej. Tym samym autorzy petycji sugerowali zmianę planu miejscowego, który rejon ul. Młynowej, Krótkiej i Wyszyńskiego przeznaczał pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.