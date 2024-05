Nasz Patronat. Ależ to było święto! Ulica Kilińskiego zamieniła się w wehikuł czasu, a białostoczanie mogli się poczuć jak w międzywojniu

Do tej pory podczas Święta Ulicy Kilińskiego prezentowaliśmy różne epoki i po naszych doświadczeniach organizacyjnych, po odbiorze białostoczan wiemy, że to właśnie okres lat 20. i 30. XX wieku najbardziej przypadł do gustu białostoczanom - stwierdza Wojciech Bokłago, dyrektor Domu Kultury "Śródmieście'. - W związku z tym chyba będziemy co roku kontynuować świętowanie w narracji właśnie czasów dwudziestolecia międzywojennego. Tym bardziej, że to naprawdę był bardzo barwny okres dla tej ulicy - zarówno jeśli chodzi o kulturę, jak i o działania artystyczne.