Białystok Chorten Boxing Show VIII z walką Bartłomieja Przybyły o mistrzowski pas

Za trzy miesiące, 14 września w Białymstoku odbędzie się jubileuszowy, bo pięćdziesiąty event grupy promotorskiej Dariusza Snarskiego Chorten Boxing Production - Białystok Chorten Boxing Show VIII.

Na gali Bartłomiej Przybyła powalczy o jeden z pasów Międzynarodowego Mistrza Rzeczpospolitej lub Mistrza RP wagi super lekkiej – mówi Dariusz Snarski, promotor i organizator białostockiej gali.

- To będzie najważniejsza walka w mojej karierze i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ją wygrać – mówi Bartłomiej Przybyła (8-0-0 3 ko) (Chorten Boxing Production), który na „Białystok Chorten Boxing Show VIII ” powalczy o tytuł mistrzowski.

25-letni Bartłomiej Przybyła legitymuje się rekordem 8-0 (3 KO). W kwietniu wygrał przed czasem z pochodzącym z Tanzanii Albano Clementem (8-8-1 5KO).

- Cieszę się, że dostałem szansę walki o pas Mistrza Polski, na pewno jest to najważniejsza walka w tym roku. Dla mnie ten tytuł to kolejny cel, który zrealizuję. Ciężko pracuje aby go zdobyć – przyznał polski pięściarz.