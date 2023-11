Na Gali MASMAT Rocky Boxing Night stoczy walkę Bartłomiej Przybyła. Jego rywalem będzie Czech Marek Cureja

- Obaj są wyżej, bowiem mają więcej walk niż ja i boksowali z lepszymi rywalami. A kto jest lepszy zweryfikuje ring, o ile dojdzie do takich pojedynków. Chciałbym boksować w przyszłym roku z Denisem Mądrym. Z Kamilem Młodzińskim znamy się bardzo dobrze, jest z Mysłowic tak jak ja, wiele razy pomagał mi w mojej karierze, stał w narożniku podczas walk. Stoczyliśmy z Kamilem wiele rund sparingu i jeśli miałoby dojść do tej walki, to musiałby być pojedynek o jakiś pas. W innym przypadku nie będziemy rywalizować – uważa Bartłomiej Przybyła.