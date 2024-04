Już w sobotę Białystok Boxing Night. W walce wieczoru pojedynek Przybyła kontra Clement

Dwukrotny pretendent do tytułów afrykańskich Albano Clement (8-7-1 5KO) będzie rywalem Bartłomieja Przybyły (7-0, 2 KO) w walce wieczoru 6 kwietnia na „Białystok Boxing Night”. Pierwszym rywalem Polaka miał być Nikaraguańczyk Robin Zamora (21-26-1, 10KO), ale nieodpowiedzialność jego agenta doprowadziła do zmiany - informuje białostocki promotor Dariusz Snarski. Pojedynek został zakontraktowany na osiem rund, a dla polskiego pięściarza będzie to pierwsza walka na tym dystansie.

W programie gali Białystok Boxing Night znajduje się 12 walk, w tym 8 boksu zawodowego i 4 olimpijskiego.

Bartłomiej Przybyła, który jest m.in. dwukrotnym brązowym medalistą mistrzostw Polski seniorów i dwukrotnym brązowym medalistą młodzieżowych mistrzostw Polski nie będzie miał łatwego rywala w osobie Albano Clement. Tanzańczyk jest notowany o ponad 250 miejsc na boxrecu wyżej od Polaka, był dwukrotnym pretendentem do tytułów afrykańskich.